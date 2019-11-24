Zencan Ünivesitesi'nde iki milyon yıllık fil fosilinin yeniden oluşturulmuş kafatası sergilendi

Zencan Üniversitesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Sepehri konu ile ilgili İRNA'ya yaptığı açıklamada, yeniden yapılanmış fosilin parçalarının Eylül ayında İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Belesuvar ilçesinde bulunduğunu, ancak rekonstrüksiyon çalışmalarının Zancan Üniversitesi tarafından yapıldığını dile getirdi.

Fosil kafatasının üzerindeki yapılan son çalışmaların ardından Erdebil’de bir müzede sergileneceğini belirten Sepehri, Zencan Üniversitesi'nden profesör Mecid Mirzayi Ataabadi'nin bu projenin uygulayıcısı olduğuna dikkati çekerek, fosil kafatasının boylarının üç metre ve ağırlığının on ton olarak ve Mastodon ailesine ait olduğunu kaydetti.