Şuş şehrinde bir kil at heykelciği bulundu

Albay Ramin Maknavi, yerel toplulukları tarihi eserlerin korunmasının önemi ve gerekliliği hakkında bilgilendirmenin önemini vurgulayarak, 'Kendi alanında, at şeklinde bir çömlek nesneyle karşılaşıldı ve onu gördükten sonra Şuş kültürel mirası koruma komitesi ile temasa geçildi. Bu konunun ardından komite görevlileri hemen bu kültürel miras severin evine giderek görüşme sırasında bulunan cismi elinden aldı' dedi.

Maknavi, keşfedilen cismin, idari sürecin ardından Şuş Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Dairesi'nin mülküne teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Ön incelemeye dayanarak, keşfedilen nesnenin tarihsel gerçekliğe sahip olduğu tespit edildi ve bununla ilgili nihai görüş açıklanacak.

Şavar Sarayı, Apadana, Doğu Kapısı, Hadii, 15. şehir, Ahameniş köyü, Şuş Ulu Camii ve İslami dönem binaları kompleksi, Akropolis tepeleri ve Fransız kalesi dahil Çoğazenbil tapınağının ve Şuş antik bölgesinin 2 eseri dünya miras listesine kayıtlıdır.

Şuş Antik Kenti, bir zamanlar Ahamenişlerin kış başkenti olarak kabul edilen birkaç bin yıllık Elam uygarlığının başkentiydi.

Şuş Antik Kenti, iki dünya rekoru ve çeşitli uygarlıklara ait sayısız tarihi eserle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır.

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