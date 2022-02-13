Masule 2022 yazında kültürel manzarayı yakalamak için UNESCO değerlendiricilerine ev sahipliği yapacak

Olağan planlara göre, Masule'de Dünya ICOMOS Örgütü temsilcilerinin bir saha değerlendirmesi yapacağını ifade eden Cihani, 'Bu nedenle, ildeki tüm ilgili yürütme organlarının olması bekleniyor. Bu bekleyişe son vermek için Masule Kültürel Peyzajı sitesini düzenlemek ve hazırlamak için bir araya getirdik' dedi.

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı'na teşekkür eden Cihani, Masule'nin kültürel peyzajının alan değerlendirmesinin küresel kayıt sürecindeki rolünün önemini vurgulayarak, 'Masule'nin küresel tescili, bu şehrin sürdürülebilir korunmasında ve ilde turizmin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacak' diye konuştu.

Fumen şehrinin 25 km güneybatısında ve Gilan ili merkezinin 62 km batısında yer alan 800 ila 1000 yıllık bir geçmişe sahip Masule, 350 tarihi ev, kayalıklardan akan nehirler, pirinç tarlaları ve çay bahçeleri ve eşsiz Glin basamaklı mimarisi, ahşap pencereleri ve rengarenk sardunya vazoları ile 1975 yılında 1090 numara ile ulusal anıtlar listesine alınmış ve 2011 yılından beri dünya tescili gündemdedir.

Tarihi Masule kasabası, 2007 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı; Yıllar içinde yöneticiler geldi geçti; Uluslararası, ulusal ve bölgesel uzmanlar geldi, gözden geçirdi, raporları kapattı, ancak Masule'nin küreselleşmesi vakası UNESCO'da kaldı.

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