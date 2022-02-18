İran filmi, Griffix Festivalinde yarışacak

Bu film 78. uluslararası gösteriminde ABD’nin Dijital Griffix Festivalinde en iyi yönetmen ve en iyi drama dallarında aday gösterildi.

Festivalde ödül kazananların isimleri 10 Mart’ta açıklanacaktır.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya prömiyerini yapan Teneffüs Zili, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluşmuştu.

Teneffüs Zili'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Ghazal Khalili rol aldı.

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2012