İtalyan Festivalinde Teneffüs Zili'ne övgü

Teneffüs Zili uluslararası gösterilerinin devamında bu kez İtalya, İspanya ve Brezilya'daki dört uluslararası festivalde uluslararası varlığını sürdürdü. Film, İtalya'daki 66. dünya prömiyerinde onurlandırıldı.

13. İtalyan Sosyal Film Festivali'nin (Artelesia) yarışma bölümünde İran'ı temsilen yarışan Teneffüs Zili, jürinin özel ödülüne değer görüldü. Bu festival 24-28 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Benonto kentinde yapıldı.

Film ayrıca İtalya'da düzenlenen 11. Sarno Film Festivali'nin yarışma bölümünde yarıştı ve jüriden özel ödül aldı.

Brezilya'da 16. Campina Grande Film Festivali - Comunicurtas UEPB'nin (Audiovisual de Campina Grande - Comunicurtas UEPB) yarışma bölümüe giren Teneffüs Zili, İspanya'da ise El Recreo başlıklı kısa film festivalinde de gösterildi.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya prömiyerini yapan Teneffüs Zili, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluşmuştu.

Teneffüs Zili'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Ghazal Khalili rol aldı.

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