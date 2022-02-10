10 Şub 2022 16:02
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İranlı Yahudilerin Temsilcisi: İranlı Yahudiler tam bir huzur ve hürriyet içinde yaşıyorlar

İranlı Yahudilerin Temsilcisi: İranlı Yahudiler tam bir huzur ve hürriyet içinde yaşıyorlar

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi’ndeki Yahudi Cemaatin milletvekili Humayun Sameyeh Necefanadi, Kum’da bir toplantıda yaptığı açıklamada, İranlı Yahudilerin tam bir huzur ve hürriyet içinde yaşdıklarını bildirdi.

Necefabadi, İran’da dini azınlıklara ayrımcılık uygulanmadığını bilakis pozitif ayrımcılık uygulandığını ve bunun örneğinin azınlıkların okulları olduğunu söyledi.

Necefabadi, İranlı azınlıkların tahsil ve ibadetlerinde bir sınırlandırmalarının olmadığını bilakis azınlık okullarının desteklendiğini söyledi.

Tüm İranlı Yahudi din adamlarını tahsillerini İran’da yapıp tamamladıklarını ifade eden Necefabadi, kutsal savaş zamanında İranlı Yahudilerden şehit olanlar ve gazi olanlar olduğunu ifade etti.

İran’da Yahudi düşmanlığının olmadığını ifade eden Necefabadi, batılı ülkelerin bu kavramı Yahudi dini karşısında Siyonizmi güçlendirmek için ortaya attıklarını söyledi.

Siyonizmin ömrünün 100 yıl olduğunu ifade eden Necefabadi, Siyonizm ve Yahudilik dininin ayrı kavramlar olduğunu ve Siyonistlerin sadece Yahudilik adına zulüm yaptıklarını ve bunu ne Yahudiler ne de Yahudiliğin kabul etmediğini söyledi.

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2012

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