Bulgaristan Elçisi: Şahname, kültürel diyalog için örnek bir eserdir

Bulgar Tiyatro Yönetmeni Elena Panayutova’nın Şahname’den esinlenerek sahnelediği Zal isimli tiyatro, dün akşam Tahran Senglec sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Aynı zamanda İranolog olan Bulgar Büyükelçi, oyun öncesi yaptığı açıklamda, Zal tiyatrosunun Bulgar seyirciyi Şahname ve İran Edebiyatının bülbülü Firdevsi ile tanıştırdığını söyledi.

2022 yılının Kasım ayında iki ülkenin 125. diplomatik ilişkilerini kutlayacaklarını ifade eden Konov, bunun kutlanması için Şahnameden bir eserin sergilenmesi için daha iyi bir şey olmayacağını söyledi.

İran Kültür ve İslami İşetişim Dairesi yetkililerinden Mohammad Ali Kiyani de iki ülkenin kültürel ilişkilerinin 1879 yılından bu yana resmi ve siplomatik olarak kurulduğunu ve hergün gelişmekte olduğunu söyledi.

Bulgaristan’da İran Kürsüsü olduğunu ve burada 300 araştırmacının İranla ilgili araştırmalar yaptığını ifade eden Kiyani, Bulgarca’da 2000 Farsça kelime olduğunu ve bir çok Bulgar vatandaşının da kendilerini Horasan kökenli olduğunu söylediklerini belirtti.

Zal eseri, 40.Uluslararası Fecr Tiyatro günleri çerçevesinde serdilendi.

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