Uluslararası Denizcilik Fuarı, denizde kendi kendine yeterliliği sağlama yaklaşımıyla düzenlenecek

Ülke denizcilik sektörünün farklı kollarının en son başarılarını ve kapasitelerini sunmak amacıyla 12. İran Denizcilik Endüstrilerinin Kiş Adası'nda düzenleneceğine eğinen Abbasnejad, 'Özel Denizcilik ve Liman Fuarı, denizcilik alanında özel sektör için daha iyi koşullar sağlayabilir, böylece ülkenin bu ekonomik alanında faaliyet gösteren şirketler daha belirgin bir rol oynayabilir' diye belirtti.

Uzun kıyılara rağmen denizin ülkenin kalkınması için en büyük avantaj ve fırsatlardan biri olduğuna dikkati çeken Abbasnejad, 'Limanlar Başkanlığı, ülkenin deniz egemenliğine referans olarak, ülkenin deniz taşımacılığını geliştirebilecek ve yaptırımları aşabilecek her türlü etkinliği destekliyor' ifadesini kullandı.

Uluslararası bir fuar düzenlendiğinde, yerli üreticiler ve tasarımcılar arasında teknoloji transferi, pazarlama, satış vb. açılardan yabancı sektörlerle olumlu bir ilişki kurulduğunun altını çizen Abbasnejad, 'Böylece uluslararası pazarlar iç pazarlara ve ekonomik alışverişlere bağlanır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Kiş Adası'ndaki 12. Uluslararası Denizcilik Endüstrileri Fuarı'nın başarılarına işaret eden Abbasnejad, 'Bu fuarın uluslararası düzeyde düzenlenmesi, ülke denizcilik sektörünün gelişimi için birçok avantaja sahip, çünkü baskıcı yaptırımların kaldırılması durumunda ülkenin deniz potansiyeli iyi şekilde hayata geçririlebilecek' diye ekledi.

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