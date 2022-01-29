15. Turizm Fuarı'nın yeniden açılmasıyla eş zamanlı olarak başkentin sokaklarında Peykanların geçit töreni

15. Uluslararası Turizm ve İlgili Sanayiler Sergisi ve 35. Ulusal El Sanatları ve Geleneksel Sanatlar Sergisi'nin açılışı ile ve Fecr tatili vesilesiyle Peykan Ulusal Kulübü'nün ilk geçit töreni yapıldı.

Miras, Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'nda başlayan yürüyüş, Tahran Uluslararası Sergisi'ne kadar devam etti.

Bu Peykanlar arasında 1968 yılına ait İran'daki en eski Peykan taksisi ve tarihi plakalı arabalar görülüyordu.

Safari, Volkswagen Beetle, karavan kampı, Otomobil ve Turizm Merkezi'nin fuar için hazırladığı diğer programlar.

15. Uluslararası Turizm Sergisi ve 35. Tahran El Sanatları Sergisi 29 Ocak Cumartesi sabahı Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zergami, bu bakanlığın yönetici ve yetkilileri ile bir grup ulusal ve uluslararası heyetin katılımıyla başladı.

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