Erşadi: Suriye aleyhine uygulanan tek taraflı ambargolar ciddi çaba gerektirir

BM Güvenlik Konseyinin Suriye’de insani gelişmelerle ilgili toplantıda konuşan Erşadi, ambargoların Suriye halkının sorunlarının arttırdığını ve insani yardım yapılmasını negative etkilediğini söyledi.

Erşadi, İran-Rusya ve Türkiye’nin son Astana oturumuna değinerek, garantör üç ülkenin son oturumda Suriye’de insani durumun iyileşmesini istediğini ve uluslarareası camiadan Suriye’ye yardımlarını arttırmasını istediklerini söyledi.

İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine uyulması gerektiği yönündeki tutumunu bir kez daha vurgu yapan Erşadi, bunun işgalin son bulması, siyonist rejimimin tecavüzlerine son vermesi, teröristlerin tehditlerine karşı gelmek ve insanlık dışı ambargoların ortadan kalkması ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Suriye’de şu an durumun nispeten saki olduğunu ifade eden Erşadi, bunun avarelerin evlerine dönmeleri ve altyapı imar faaliyetlerini hızlandırmayı mümkün kılacağını söyledi.

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2012