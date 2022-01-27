Tahti Revançi: İşgal güçleri anında Surie topraklarından çıkmalı

BM Güvenlik Konseyinin Suriye’deki siyasi gelişmelerle ilgili oturumunda konuşan Tahti Revançi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin hem işgal, hem de Siyonist rejim ve teröristlerin saldırıları ile çiğnenmeye devam ettiğini ve o ülke halkının acılarının işgal, saldırı ve ABD ile Avrupa’nın yasa dışı ambargolardan dolayı devam ettiğini söyledi.

2021 yılında Suriye’denisbeten istikrarlı bir yıl yaşandığını ve avarelerin evlerine dönmeye başladığını ifade eden Tahti Revançi, Suriye’nin bölgesel konumunun ve bazı ülkelerle ikili ilişkilerinin iyileştiğini söyledi.

Suriye krizinin askeri çözümü olmadığını ifade eden Tahti Revançi, işgalin son bulması, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihyası ve terörizmle mücadelenin sonlanmasından önce krizin sona ermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Siyoonist rejim kabinesinin işgal edilmiş Golan Tepelerde yapılmasına değinen Tahti Revançi, Güvenlik Konseyinden İsrail’I işgali son vermeye mecbur bırakmasını istedi.

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