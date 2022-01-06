Emir Abdullahiyan, Norveçli meslektaşı ile nükleer meseleyi masaya yatırdı

İkili, bölgesel ve uluslararası meselelerin gündeme geldiği görüşmede, Emir Abdullahiyan, Norveç halkının yeni miladi yılını kutlayarak, Norveç’in BM Güvenlik Konseyi üyeliğine destek verdiklerini ve iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konulardaki istişarelerinin artması temennisinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, iki ülkenin yüksek ekonomik ve teknoloji potansiyellerine sahip olduğunu ve ilişkilerin artması için işbirliğinin artmasnı istedi.

Afganistan durumuna değinen Emir Abdullahiyan, her gün 5 bin Afgan vatandaşının İran’a geldiğini ve son 4 ayda 800 bin yeni Afgan mültecinin İran’a geldiğini söyledi.

Hoytfild de İran’ın Afganistan’a yaptığı yardımlara değinerek, uluslararası camianın bunu takdir etmesi ve bunların geçmişten bu yana devam ettiğini söyledi.

Yemen ve Afganistan ile ilgili Temuz ayında bir toplantı düzenleyeceklerini ifade eden Norveç Dışişleri Bakanı, Emir Abdullahiyan’dan toplantıya katılmak için davette bulundu.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012