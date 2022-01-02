İran Bildiri'si Belçika'da

Bildiri adlı kısa film, Muin Zarrabi'nin yönettiği ve yapımcılığını Süheyla Gülistani'nin yaptığı ikinci uluslararası gösterimiyle Belçika'daki 42. Brüksel Bağımsız Film Festivali'ne ulaştı.

Brüksel Bağımsız Film Festivali, bağımsız filmlerin ve deneysel film yapımcılarının yapıtlarının gösterimi için bir hafta sürecek. Belçika'da düzenlenen 42 yaşındaki festival, 6-19 Şubat tarihleri ​​arasında seçilen eserlere ev sahipliği yapacak.

Filmin özeti, genç bir Müslüman olan Emir Hasan Ruhani'nin, kızının ailesi Emir Hasan bir din adamı olduğu için evlenmelerine karşı çıkan eski kız arkadaşı için istemeden cenaze töreni yapmaya zorlandığını belirtiyor.

Bu kısa filmde Hadi Ahmedi, Müjde Dayi, Mustafa Zend, Marie Tahrançi gibi oyuncular oynadı.

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