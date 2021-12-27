40 turizm danışmanı yurt dışına gönderilecek

Şalbafiyan,'Bu, ülkenin turizm acentelerini İran sınırları dışında harekete geçirmek amacıyla yapılıyor'dedi.

Şalbafiyan,'Turizm endüstrisi ile diğer ülkelerdeki İran büyükelçilikleri arasındaki ilişki nedeniyle, farklı dillerde ilgi çekici içeriklerin sağlanması gerekmektedir ve e ülke genelindeki İran büyükelçiliklerine sağlanacak'diye belirtti.

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Turizm Bakan Yardımcısı,' Ayrıca ülke konsolosluklarının yabancı turistlere vize verirken konaklama ve otellerini görebilmeleri için düzenleme yapıldı'diye ekledi.