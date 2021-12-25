Uluslararası Kar Film Festivali'ne İran'dan katılım

İlki 2004 yılında yapılan ve o günden bugüne dek 16 kez düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Altı ayrı kategoriye yönelik (kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon, reklam, kamu spotu) hazırladıkları çalışmalar ile yarışacak öğrenciler, alanında uzman jüri heyetince değerlendirmeye alınacak.

Üç gün sürecek olan festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, kısa film yarışmasının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasından önemli isimlerin öğrencilerle bir araya geleceğini ifade eden Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz, İletişim Fakültesinin gelenekselleşen etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Kar Film Festivalinin; sinema sanatının gelişmesine ve genç sinemacıların yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Atatürk Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, İlki 2004 yılında yapılan ve aradan geçen 17 yıl boyunca başarı elde eden eserleri, alanında tanınmış misafirleri ve sektöre yönelik sağladığı katkıları ile ülkemizin saygın film festivalleri arasına adını yazdıran Uluslararası Kar Film Festivalinde yeniden bir araya gelmenun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Farklı ülke sinemaları içinde ana akım sinemanın dışında kalan pek çok alternatif sinema anlayışı ve ürünleri, çoğu kez festivaller yoluyla ortaya çıkmaktadır. Festivaller yeni ve farklı olanın temsil olanağı bulduğu bir alandır. Film festivalleri bugün, büyük ya da küçük kentlerin kendilerini anlatabilme ve markalaşma yollarından biridir. Şehirlerin sesi festivallerle duyurulur.

Erzurum'un kültür sanat şehri niteliğine artı değer kazandıracağına yürekten inandığım 17. Uluslararası Kar Film Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, bu coşkunun oluşmasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Saccad Sultanzade ise açılışta yaptığı konuşmasında 'Güzel Erzurum'da soğuk bir kış gününde, böylesine sıcak ve samimi bir ortamda, üç dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyetinin değerli sanatçıları, sinema, kültür ve sanat erbabı ve sevgili öğrencilerin arasında bulunmaktan gurur duyuyorum. Büyük emeklerle sanatçıları ve sinemacıları bir araya getirmelerini sağlayan 17. Uluslararası Kar Film Festivali'nin emektarlarına içtenlikle şükranlarımı sunmak isterim' dedi.

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