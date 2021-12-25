İslami: Siber saldırıları engellemek için önlemler alındı

Her ülkenin nükleer santrallerinin güvenliğini sağlamaya çok dikkat ettiğini dile getiren İslami, 'Aldığımız önlemler sayesinde tüm sistemlerimiz güvende, tüm güvenlik açıkları kontrol altındadır. Nükleer altyapımızın güvenliğini sağlamaya yönelik bu tür sert önlemlerin, onlara zarar vermek isteyenlerin cesaretini kıracağını umuyoruz' diye belirtti.

İran yüzde 60'tan fazla uranyum zenginleştirme niyetinde değil

İran'ın %60'ın üzerinde uranyum zenginleştirme niyetinde olmadığını kaydeden İslami, İran'ın tüm nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kuralları ile tüzük ve düzenlemelerine uygun olarak yürütüldüğünü söyledi.

İslami, Tahran nükleer programının amacının ülkenin endüstriyel üretiminin ihtiyaçlarını desteklemek ve ayrıca İranlı tüketicilerin belirli mallar için ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurguladı.

Tahran, Buşehr santralinin 2. ve 3. ünitelerinin inşaatının hızlandırılmasını bekliyor

İranlı yetkililerin Rus devletine ait Rus Atom şirketinin, planlanandan neredeyse iki yıl geri kalan Buşehr nükleer santralinin 2. ve 3. bloklarının yapımını hızlandırmasını beklediğini dile getiren İslami, 'Buşehr santralinin ikinci ve üçüncü ünitelerinin inşası, planlanan programın yaklaşık 23 ay gerisinde. Rus Atom'un, anlaşmaya varılan plana göre tüm gecikmeleri telafi etmek için projenin uygulanmasını hızlandırmasını bekliyoruz. Üçüncü blok ile ilgili oranın toprağı sağlamlaştırılıyor şimdi de temelleri atılıyor diyebilirim' değerlendirmesinde bulundu.

İran, Buşehr nükleer santralinin ilk ünitesini inşa etmek için Rusya'ya borcunu ödedi

Tahran'ın Buşehr nükleer santralinin ilk ünitesinin inşası için Moskova'ya olan borcunu ödediğini ifade eden İslami, 'Tahran'ın Buşehr'deki ilk nükleer santrali inşa etmek için Moskova'ya borcu olup olmadığı sorusuna, 'Hayır. Şimdi hayır. İran bir nükleer santral inşa etmek için Rusya Federasyonu'na olan tüm borçlarını ödedi' yanıtını verdi.

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