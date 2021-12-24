24 Ara 2021 12:58
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News Code: 84588941
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İran, Asya 20 yaş altı satranç şampiyonasında iki madalya kazandı

İran, Asya 20 yaş altı satranç şampiyonasında iki madalya kazandı

Tahran, IRNA- Sri Lanka’nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya 20 yaş altı satranç şampiyonasında İran iki madalya kazandı.

Standart, kadınlar bölümünde İranlı Anuşa Mehdiyan 6.5 puan ile bronz kazanırken, kadınlar Belits bölümünde de Melika Mohammadi 7 puan ile altın kazandı.

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