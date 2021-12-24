İran, Asya 20 yaş altı satranç şampiyonasında iki madalya kazandı

Standart, kadınlar bölümünde İranlı Anuşa Mehdiyan 6.5 puan ile bronz kazanırken, kadınlar Belits bölümünde de Melika Mohammadi 7 puan ile altın kazandı.
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2012
Tahran, IRNA- Sri Lanka’nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya 20 yaş altı satranç şampiyonasında İran iki madalya kazandı.
Standart, kadınlar bölümünde İranlı Anuşa Mehdiyan 6.5 puan ile bronz kazanırken, kadınlar Belits bölümünde de Melika Mohammadi 7 puan ile altın kazandı.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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