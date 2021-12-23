Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nın sonunda İran 16 madalya kazandı

Karşılaşmaların 4. Gününde İranlı kayak sporcular 4 madalya daha kazanmayı başardı ve toplam 16 madalya ile karşılaşmaları tamamladı.

Bugünkü karşılaşmalarda İran takımı iki altın, bir gümüş ve bir bronz kazandı ve madalya sayısını 16’ya yükseltti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan toplam 62 sporcu katıldı.

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