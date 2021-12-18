İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı'ndan İran karşıtı karara tepki

Yüz ülkenin bu karara uymadığını dile getiren İrşadi, 'Bu 100 ülkenin temsilcilerinin kendilerini insan hakları kahramanları ilan etmek için etki, aldatma ve yanlış bilgi vererek bağımsız ülkeleri özgürlüklerinden yoksun bırakmaya çalışan ülkelere karşı protesto etmelerinin zamanı gelmiştir' diye belirtti.

İrlşadi, 'Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Siyonist rejim ve bazı Batılı ülkeler gibi kararın ana destekçilerinin listesine baktığımızda onların ırkçılığın ve işgalin ana destekçilerinin olduğu gerçeğini gösteriyor' ifadesini kullandı.

Batı'nın Kanada'nın korkunç suçları karşısında sessiz kalabildiğini kaydeden İrşadi, 'Ancak tarih, binlerce yerli çocuğun cinsel istismara uğradığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin sözde özgürlerin topraklarında bulunmadığını asla unutmayacak' diye konuştu.

İrşadi, 'Bu kararın destekçileri ayrıcalık kazanmak ve insan haklarını bir araç olarak kullanmakla daha fazla ilgileniyor ve bu tür kararlar da bir tavsiye' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish