18 Ara 2021 12:04
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News Code: 84580956
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İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı'ndan İran karşıtı karara tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı'ndan İran karşıtı karara tepki

New York, İRNA- İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Zehra İrşai, İran karşıtı kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine tepki olarak, 'Irkçılığın ve işgalciliğin ana detsekileri olan bu garezli ve yapıcı olmayan kararı onaylayanlar, diğerlerini inan haklarını savunma tavsiyesinde bulunamaz' dedi.

Yüz ülkenin bu karara uymadığını dile getiren İrşadi, 'Bu 100 ülkenin temsilcilerinin kendilerini insan hakları kahramanları ilan etmek için etki, aldatma ve yanlış bilgi vererek bağımsız ülkeleri özgürlüklerinden yoksun bırakmaya çalışan ülkelere karşı protesto etmelerinin zamanı gelmiştir' diye belirtti.

İrlşadi, 'Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Siyonist rejim ve bazı Batılı ülkeler gibi kararın ana destekçilerinin listesine baktığımızda onların ırkçılığın ve işgalin ana destekçilerinin olduğu gerçeğini gösteriyor' ifadesini kullandı.

Batı'nın Kanada'nın korkunç suçları karşısında sessiz kalabildiğini kaydeden İrşadi, 'Ancak tarih, binlerce yerli çocuğun cinsel istismara uğradığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin sözde özgürlerin topraklarında bulunmadığını asla unutmayacak' diye konuştu.

İrşadi, 'Bu kararın destekçileri ayrıcalık kazanmak ve insan haklarını bir araç olarak kullanmakla daha fazla ilgileniyor ve bu tür kararlar da bir tavsiye' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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