İran oturarak voleybolda dünya birincisi

İRNA'ya konuşan Rızayi, ülke ve genç neslin oturarak voleybolun gelişimine yönelik planlarına değinerek, 'Oturarak voleybolun geleceği, gençliğin sorumluluğundadır. Duayenlerimizin tecrübesi ile bu alanda kendimizle gurur duymaya devam edebiliriz' diye konuştu.

Şu anda ülkenin birinci lig voleybol liginin Damgan'da başladığını dile getiren Rızayi, 'Simnan ili Gazileri ve Damgan yetkililerinin bu çabası takdire şayandır' diye belirtti.

Bu müsabakada 32 takımın katıldığını kaydeden Rızayi, 'Bu takımların sayısı ve yüksek güçleri, oturarak voleybol sporunun üst düzeyde olduğunu gösteriyor ve yakın gelecekte bir müsabaka daha düzenlenecek' diye ekledi.

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