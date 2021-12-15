Enerji Bakanı: İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak elektrik santrali kurmaya hazır

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile çevrim içi düzenlenen bir toplantıda konuşan Mihrabiyan, 'Bu elektrik iletişiminin sağlanması ile elektrik tüketimi her üç ülkede denetlenir ve elektrik kesintileri de telafi edilebilir' diye belirtti.

İran, Azerbaycan ve Rusya enerji bakanları arasında üçlü bir toplantı yapmaya hazır olduklarını dile getiren Mihrabiyan, 'İran, sıcak mevsimden yılın diğer aylarına elektrik alımlarının geliştirilmesini ve değişimini memnuniyetle karşılamaktadır. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak iki barajının yanına türbin kurulması çok önemlidir. Bu projenin işletmesi ile birlikte önemli miktarda elektrik elde edilecek ve her iki ülkeye de gelir sağlayacak' açıklamasında bulundu.

İran'ın santral yapım teknolojisine sahip ülkelerden biri olduğunu ve %60'ın üzerinde verimliliğe sahip santral türbinlerinin Rusya dahil diğer ülkelere ihraç edildiğini kaydederek, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak bir enerji santrali kurmaya hazır olduklarını ve iki ülkenin Ortak Teknik Komisyonu aracılığıyla iki barajın tamamlanmasına ilişkin işbirliğinin takibi ve geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekkledi.

Görüşmede iki taraf, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Hüdaferin Barajı ve Kız Kalesi projelerinin uygulanmasında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

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