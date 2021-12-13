Dışişleri Bakanı'ndan komşularla ticaret ve turizm bağlarının geliştirilmesine vurgu

İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve misyonlarındaki görevlilerin katıldığı topltantıya İçişleri Bakanı General Ahmed Vahidi, sınır illerinin 17 valisi, Serbest Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri ve İslami Şura Meclisi İç İşleri Komitesi Başkanı da bugün katılarak, komşu ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesini vurguladı.

İçişleri Bakanı Vahidi, komşu ülkelere dikkat etmenin önemine değinerek, bölgedeki birçok fırsat olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 2025 vizyonunun bir parçası olarak bölge ülkelerine verilen önemi dile getirdi.

Vahidi ayrıca sınır illerinin valilerinin bölgedeki mevcut tüm kapasiteleri kullanmaları ve komşu ülkelerle kapsamlı bir işbirliği planı ile dinamizmi artırmaları yönündeki umudunu ifade etti.