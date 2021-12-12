Enerji Bakanı: Komşu ülkelerle elektrik takası mümkün

İran'ın komşu ülkelerle elektrik şebekesi bağlantılarının uluslararası standartlara uygun olarak, elektrik borsalarını ve ihracatını genişletmek amacıyla geliştirilmesini, Reisi Hükümeti'nin Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan'ın vurguladığı ana politika ve programlardan biridir.

Mihrabiyan duyurduğu programında İran'ın elektrik şebekesinin Rusya ile senkronizasyonu ve Fras Körfezi ülkelerinin elektrik şebekesine deniz altı kablosu ile bağlanması da dahil olmak üzere elektrik diplomasisi programlarının tamamlanmasına vurgu yaptı.

Buna göre, Enerji Bakanlığı'nın son raporuna göre Mihrabiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki misyon başkanlarının Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunda yaptığı açıklamada, 'Elektrik ve yan sanayinin ihracatı, İran'ın bölge ülkelerine sunması için sahibi olduğu büüyk potansiyellerden biridir. Tabii ki, bu alanda yıllar içinde iyi bir başarı elde ettik' diye konuştu.

Mihrabiyan, neden elektrik ihraç etmemiz gerekiyor diye sorarak, 'Ülke için önemli ekonomik değer olması", "mevcut takas ile tüketim zirvesinin yönetimi" ve "ilgili ülkelerin bağımlılığını dengelemek", elektrik ihracatının üç ana nedenidir' ifadesini kullandı.

İran'da "F" sınıfı türbin üretimi

Ülkenin "F" sınıfı türbin üretme kabiliyetine değinen Mihrabiyan, 'İran İslam Cumhuriyeti, dünyanın en yüksek teknoloji seviyesinde elektrikli ekipman, türbin, jeneratör vb. üreten birkaç ülkesinden biridir. Bugün İran, santral endüstrisinde en yüksek verime sahip olan F sınıfı türbinler başta olmak üzere çeşitli türbinler üretebilmektedir' diye ekledi.

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