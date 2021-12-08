İran Petrol Araştırma Enstitüsü, nano petrol ve gaz patentleri alanında dünyada ilk 25 şirket arasına seçildi

En büyük 25 petrol ve gaz şirketinin patentlerinin yaklaşık yüzde 4'ü nanoteknoloji ile ilgili olup, aralarında Baker Hughes, Aramco ve Halliburton en fazla sayıda nano buluşa sahiptir. Ayrıca bu listeden 9 şirket ABD'ye ait olurken, İran'dan sadece İran Petrol Araştırma Enstitüsü görülebilmektedir. İran Petrol Araştırma Enstitüsü, tüm patentlerde nano buluşların payının %41,94'ü ile dünyada ilk sırada yer almaktadır.

Petrol ve gaz alanında disiplinler arası bir teknoloji olarak nanoteknoloji, petrol ve gaz alanındaki büyük şirketlerin de içine girmiş ve dikkatini çekmiştir. Bu şirketlerin durumuna bakıldığında, her birinin nanoteknolojiye verdikleri öneme bağlı olarak yeniliklerinin ve icatlarının bir kısmını bu teknolojiye adadığı görülmektedir.

Nanoteknolojinin petrol ve gaz sektöründeki nüfuzunu ve etkisini incelemek için önemli göstergelerden biri patenttir. NanoStat, dünyadaki birçok büyük petrol ve gaz şirketinin nano patent istatistiklerini gözden geçirdi. Forbes ve Fortune siteleri, en iyi petrol şirketlerinin bir listesini derlemek için kullanıldı ve Orbit veritabanı, bu şirketler için patent istatistiklerini çıkarmak için kullanıldı.

Forbes, ekonomi, finans, endüstri ve pazar hakkında değerli bilgilere sahip, iş tabanlı bir şirkettir ve Fortune, çeşitli şirketleri sıralayan bir Amerikan iş dergisidir. İstatistiklerin çıkarılmasında şirketin orijinal adı kullanılmış ve şirketin orijinal adından farklı isimlere sahip bağlı ortaklıkları incelenmemiştir.

İran Petrol Araştırma Enstitüsü

İncelenen bir diğer kriter de nanoteknoloji patentlerinin toplam patentlere oranıdır. Bu endeks, nanoteknolojinin rolünü ve bir şirketin genel bulguları üzerindeki etkisini gösterir.

Nano patentlerin toplam patentler içindeki en yüksek payı İran Petrol Endüstrisi Araştırma Enstitüsü'ne (RIPI) sahiptir (yaklaşık %42). Petrol Araştırma Enstitüsü, İran'da patent tescilinin öncülerinden biridir ve nanoteknoloji alanında ABD, Avrupa ve diğer patent ofislerinde değerli patentler kaydetmiştir, ancak bu şirketler arasında tescilli en düşük patent sayısına sahiptir.

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