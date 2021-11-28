Cumhurbaşkanı Reisi: Sorunlar bölge ülkeleri tarafından çözülmelidir

EİT Ekonomik İşbirliği 15. Zirvesi'ne katılan ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelerin devamında Türk meslektaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Reisi, Tahran'ın ticari ve ekonomik ilişkileri ve takasları geliştirme kapasitesinin mevcudun ötesinde olduğunu kayderek, 'İran ve Türkiye, mevcut ticaret ve mübadele seviyesini geliştirerek iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri stratejik seviyeye yaklaştırabilir' dedi.

İran ile Türkiye arasında enerji, bankacılık ve para işleri ile ticaret dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş ve çeşitli işbirliği alanlarına değinen Cumhurbaşkanı Reisi, 'Ekonomik ilişkilerin ve bu bağlamda tercihli tarifelerin gelişimini kolaylaştırmalıyız' diye belirtti.

İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki işbirliğini ve yakın ilişkileri sürdürmenin önemine işaret eden Reisi, 'Üç ülkenin birçok kültürel, dini ve ideolojik ortak noktası var ve bu ilişkilerin bozulmasına izin verilmemeli, mümkün olduğunca yakınlaştırılmalı. Bu da çoğu ortak düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratır.

Terörist grupların Afganistan'da sadece güvensizliğe neden olmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgenin güvenliğini de tehdit ettiğini ifade eden Reisi, 'Bu nedenle IŞİD ve PKK gibi terör gruplarının bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmasına izin vermemeliyiz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını destekliyor ve Afgan halkının tüm gruplarının, etnik kökenlerinin ve farklı kesimlerinin Afganistan'ın geleceğinde bir rol ve katılıma sahip olması gerektiğine inanıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine değinen Reisi, 'Suriye'de barış, huzur ve güvenliğin sağlanması için kapasitemizi kullanmalıyız. Bölgenin sorunları bölge ülkeleri tarafından çözülmeli ve yabancıların varlığı ve müdahalesi sorunların çözülmesine yardımcı olmakla kalmayacak, durumu zorlaştıracaktır. Irak'ın da istikrar, barış ve toprak bütünlüğüne saygıyı vurguluyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Irak halkının güçlü ve kabul edilebilir bir hükümetinin kurulmasını destekliyor' diye ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi gerekli gördüğünü söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle ekonomik sektörlerde sıçrama yapabileceklerini dile getiren Erdoğan, 'Beyaz Saray, IŞİD ve PKK da dahil olmak üzere bölgedeki tüm terörist grupları eğitiyor ve silahlandırıyor ve onlara güvensizlik yaratmak için terörist ekipman ve araçlar sağlıyor. Bu nedenle bölgede barışın tesisi için ortak işbirliğini gerekli görüyoruz' dedi.

Bölge ülkelerinin aktif varlığına dayalı güvenlik düzenlemelerinin gerekliliğine işaret eden Erdoğan, 'İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye, bölgedeki diğer ülkelerin işbirliğiyle bölgede güvenlik ve istikrarı koruyabilir' diye ekledi.

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