25 Kas 2021 19:04
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News Code: 84555277
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Bageri, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bageri, Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, Kuveyt’te Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nasır El Mohammad El Sabah ile görüştü.

Görüşmede ikili ve uluslararası konuların yanında dost ve kardeş İran ve Kuveyt’in yakın ikili ilişkileri çeşitşi boyutları ile masaya yatırıldı.

Bageri görüşmede İran’ın komşuları özellikle Kuveyt ve Fars Körfezi ülkeleri ile gelişmesine vurgu yaptı.

El Sabah da iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesine vurgu yaptı ve İran’ın Kuveyt ve diğer bölge ülkelerine karşı dostane ilişkilerini takdir etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı iki ülkenin tarihi ve sarsılmaz ilişkilerinin önemli ve köklü olduğunu ve taraflar arasında işbirliğinin artmasını temenni etti.

Bageri, dün de BAE’de Enver Gergaveş ile görüştü.

Bageri’nin bölge ülkelerini ziyaretleri Viyana’da başlayacak nükleer müzakerelerin öncesinde yapılmaktadır.

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