İran, Bahreyn’in iddialarını reddetti

Hatibzade, Bahreyn İçişleri Bakanlığı bildirisi ile ilgili yaptığı açıklamada, o ülkede ele geçirilen silah ve patlayıcı maddeler ve İran arasında bir irtibat olduğunu reddetti.

Hatibzade, ‘’ Bu gibi iddiaların, İran aleyhinde bir tribune dönüşen Mename Forumu arifesinde ortaya atılması Bahreyn’in bölge meselelerinden iyi bir algısı olmadığını göstermektedir. Bahreyn yönetimi, gayrı meşru Siyonist rejimle irtibat kurmayı kendi halkına tercih etmiştir ve onların haklı isteklerini gerçekleştirmeden imtina etmektedir.’’ dedi.

Hatibzade, Bahreyn yönetiminin bu ithamlarda içeride ve dışarıda var olan sorunlarını örtemeyeceğini söyledi.

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2012