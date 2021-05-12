12 May 2021 13:44
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News Code: 84327304
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İran, Dünya Çim Kayağı Kupası'na ev sahipliği yapacak

İran, Dünya Çim Kayağı Kupası'na ev sahipliği yapacak

Tahran, İRNA- Uluslararası Kayak Federasyonu'nun kararı ile 2021 Dünya Çim Kayağı Kupası'nın son etabı İran'da düzenlenecek.

Uluslararası Kayak Federasyonu Saha Kayak Komitesi toplantısı, İran Kış Kayak Federasyonu Sekreteri Behram Save Şimşeki'nin katılımıyla bir web semineri şeklinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda 2021 yılı Dünya Çim Kayağı Kupası'nın İran'da düzenlenmesine karar verildi.

Yarışmalar Dizin Kayak Merkezi'nde yapılacak ve etkinliğin kesin tarihi Uluslararası Kayak Federasyonu kayak komitesinin sonraki toplantılarında belirlenecek.

Bu yarışmalar geçtiğimiz dönemlerde Ağustos ayında düzenlendi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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