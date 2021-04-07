İran,Uluslararası Dizin Kayak Yarışmalarında ilk sırada yer aldı

Kerec'teki Uluslararası Dizin Kayak Pisti Müdürü Sadık Kelhor yaptığı açıklamada, Uluslararası Dizin Kayak Yarışmalarının başladığını ve bu yarışmalara 40 kayakçının katıldığını duyurdu.

İRNA'ya konuşan Kelhor Uluslararası Dizin Kayak Yarışmaları'nın büyük ve küçük spiral disiplinlerinde düzenlendiğini kaydederek, yarışmalara Türkiye ve Bosna Hersek kayakçılarının yanı sıra ülkemizin farklı bölgelerinden kayakçıların katıldığnı söyledi.

Yarışmalarda erkekler bölümünde birinciliği İran'dan Hüseyin Save Şimşeki, kadınlar kategorisinde ise Bosna Hersek temsilcisi Elodina Muzafrica ilk sıraya yerleşti.

Bu yarışmada erkekler bölümünde Hossein Saveh Shamshaki birinci, Mohammad Kiadarbandsari ikinci, Nima Baha üçüncü oldu. Kadın kategorisinde Bosna Hersek'ten Elodina Mozafrija birinci, Ziba Kalhor ikinci, Marjan Kalhor üçüncü oldu.

Kayak Merkizi deniz seviyesinden 2650 ila 3600 metre arasında rakıma sahip. Kar kayağı için en uygun zaman Aralık başından Mayıs sonuna kadardır. Dizin Kayak Merkezinde 2 otel, 19 kulübe ve 5 restoran bulunmaktadır.

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