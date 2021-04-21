İran’ın komşularıyla bir yıllık ticaret hacmi 36.5 milyar dolar oldu

İran’ın 15 ülke ile kara ve deniz sınırı olduğunu ifade eden Latifi bu ülkelerin her biri ile ticaretin çok önem taşıdığını söyledi.

Korona ve ambargoları yarattığı sorunlar olduğunu ifade eden Latifi, bu sorunlara rağmen komşularla dış ticaret rakamının kabul edilebilir düzeyde olduğunu söyledi.

Latifi, İran’ın komşu ülkelere ihracatının 20 milyar 357 milyon, 455 bin 213 dolar ve ithalatının da 16 milyar 145 milyon dolar olduğunu söyledi.

Latifi, İran dış ticaretinin yüzde 50’sinin komşularıyla yapıldığını toplam ihracatının yüzde 58’ini ve ithalatının da yüzde 36.5’unu oluşturduğunu belirtti.

Komşu ülkelerde Irak yaklaşık 7.5 milyon dolar ile en büyük ihracat payını oluştururken komşu ülkelerden en fazla ithalat ise 9 milyar 758 milyon dolar ile BAE’den gerçekleşmiştir.

Türkiye’ye geçen sene İran’dan 2 milyar 537 milyon dolar ihracat yapılıp, 4.4 milyar dolar ithalat gerçekleşmiştir.

Geçen sene İran’ın dış ticaret rakamı 73 milyar dolar idi. Bu rakamdan 34 milyar 256 milyon dolar ihracat ve 38 milyar 400 milyon dolar ithalattan oluşmaktaydı.

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2012