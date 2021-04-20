20 Nis 2021 20:15
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News Code: 84303399
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KOEP Ortak Komisyonu Toplantısı sona erdi

KOEP Ortak Komisyonu Toplantısı sona erdi

Tahran, IRNA- Ambargoların giderilmesi ve nükleer konusunda oluşturulan çalışmaları incelemek için düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu sona erdi.

Sona eren görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması kararlaştırıldı.

Oturumda katılımcı ülkelerin müzakere heyetleri başkanları mevcut görüşmeler ve nasıl devam edeceği konularda müzakerelerde bulundu.

İran heyeti başkanı Seyyid Abbas Irakçi, İran’ın KOEP ile ilgili tutumunu ve izlenmesi gerek yol hakkında görüştü ve müzakerelerin mevcut sorunlara rağmen ileriye dönük olduğunu söyledi.

Irakçi, görüşmelerin zaman öldürmeye ve mantıksız pazarlıklara doğru gitmesi durumunda İran heyetinin müzakereleri keseceğini bildirdi.

Görüşmede mevcut iki çalışma grubunun yanında üçüncü bir uzman grubunun kurulmasını kararlaştırdı. Bu grubun görevi Ambargoları giderilmesi için fiilen yapılanları yollarını inceleyecektir.

Heyetler başkentlerinde istişareler sonrası gelecek hafta müzakerelere devam edeceklerdir.

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