İran ile P4+1 müzakerecileri arasındaki görüşmeler devam ediyor

İran ve 4+1 heyetleri arasındaki istişareler bugün çeşitli formatlarda ve seviyelerde devam edecek ve uzman çalışma grupları, yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleleri tartışmayı sürdürecek.

Dün Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısının yanı sıra İran'ın müzakere heyeti ile 4+1 üyeleri arasında ikili ve çok taraflı görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sırasında İran Müzakere Komitesi Başkanı Abbas Irakçı ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora arasında üç toplantı gerçekleşti.

Ayrıca üç Avrupalı ​​heyetin başkanları da bir toplantıda Irakçı ile bir araya geldi.

Yaptırım ve nükleer mesele olmak üzere iki alanda bilirkişi çalışma gruplarının toplantıları da geçtiğimiz günlerde her zamanki gibi gerçekleşmişti.

Ortak Komisyon'un dünkü toplantısında, çalışma gruplarının raporları alınarak ve incelendikten sonra, ikili ve çok taraflı görüşmelerin yanı sıra teknik istişarelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve gerekirse Ortak Komisyon'un tekrar toplanmasına karar verildi.