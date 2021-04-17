Geçen yıl binek otomobil üretiminde %19.1 büyüme yaşandı

Bir önceki yıl (21 Mart 2019- 19 Mart 2020 arası) yerli otomobil üreticileri tarafından toplam 758 bin 900 binek otomobil üretilmişti.

İstatistikler, binek otomobil üretiminde Üretim Sıçraması Yılı sloganının gerçekleştiğini göstermektedir.

Geçen yıl pikap üretimi yüzde 6.5 artarak 80 bin 364 adede yükselirken, tır, kamyonet ve traktör üretimi yüzde 53.6 büyüme ile 6 bin 395 adede ulaştı.

Ancak otobüs, minibüs ve dolmuş üretiminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 7.8 düşüş kaydedilerek bu miktar 1873 adet oldu.

Tarım araçları alanında yerli fabrikalar 6 bin 395 biçerdöver (%44.5 büyüme) ve 21 bin 666 traktör (%15.9 büyüme) üretmeyi başardı.

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