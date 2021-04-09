Geçen yıl araç lastik üretimi yüzde 18 arttı

Sayı olarak ​​25 milyon 273 bin 407 adet araç lastiğinin üretiildiği geçen yıl, bir önceki yıla göre sayı açısından da yüzde 18 büyüme gösterdi.

Geçen yıl üretilen araç lastiklerinin ağırlık olarak %58,5'i, sayı açısından ise %87,3'ü binek arabalarına ait oldu. Geçen yıl on ayında 160 bin 91 bin ve 22 milyon 77 bin 935 adet binek araba lastiği üretildi.

Öte yandan yerli araç lastiği fabrikaları 25 bin 926 ton ağırlığında 1 milyomn 760 bin 765 adet kamyonet lastiği üreterek sayı açısından yüzde 7 daha fazla üretim gerçekleştirdiler.

Söz konusu istatistiklere göre geçen yıl, bir önceki yıla göre hafif tarım lastiği üretimi %48 artarak 4 bin305 tona ve ağır tarım araç lastiği %8 artarak 18 bin 126 tona yükseldi.

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