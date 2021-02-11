Bu sene 10 aylık dönemde 700 bini aşkın araç üretildi

Bu rakam geçen sene ayni dönemde üretilen 615 bin 200 adet araçla kıyaslandığında yüzde 13.9 artış göstermektedir.

Bu dönem içinde pikap üretimi yüzde 14 artarak, 68 bin 298 adet oldu.

Bu dönem içine otobüs, minibüs üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9.7 azalarak 1527 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönem içinde tarım araçları üretiminde de artış yaşandı ve bu dönem içinde 519 kombayn ile 17 bin 713 traktör üretildi. Bu araçların üretimi yüzde 42.2 ve yüzde 13.6 artış göstermektedir.

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2012