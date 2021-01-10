Yılın ilk 9 ayında otomobil üretiminde %18.8 büyüme

Geçen yılın aynı döneminde 526 bin 300 binek otomobil üretildi.

Bu dönemde otobüs, minibüs ve kamyonet üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 8.7 azalarak 1 bin 362 adede ulaştı.

Tarım makineleri sektöründe, 434 biçerdöver (%39.5 büyüme) ve 15 bin 572 traktör (%12.6 büyüme) üretildi..

Bu yılın başında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Planlama ve Proje Bakan Yardımcısı "üretim sıçraması" yılında Sanayi sektöründe seçilen ürün grubunun kantitatif üretim hedeflerini açıklandı

Geçen yıl, otomobil üreticileri toplamda yaklaşık 827 bin binek otomobil ve kamyonet üretti.