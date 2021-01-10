10 Oca 2021 14:44
Journalist ID: 2394
News Code: 84180090
0 Persons

Yılın ilk 9 ayında otomobil üretiminde %18.8 büyüme

Yılın ilk 9 ayında otomobil üretiminde %18.8 büyüme

Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ilk 9 ayında (20 Mart- 20 Aralık 2020) geçen yılın aynı dönemine binek otomobil üretimi yüzde 18.8 artarak 625 bin 300'e yükseldi.

 Geçen yılın aynı döneminde 526 bin 300 binek otomobil üretildi.

Bu dönemde otobüs, minibüs ve kamyonet üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 8.7 azalarak 1 bin 362 adede ulaştı.

Tarım makineleri sektöründe, 434 biçerdöver (%39.5 büyüme) ve 15 bin 572 traktör (%12.6 büyüme) üretildi..

Bu yılın başında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Planlama ve Proje Bakan Yardımcısı "üretim sıçraması" yılında Sanayi sektöründe seçilen ürün grubunun kantitatif üretim hedeflerini açıklandı  

Geçen yıl, otomobil üreticileri toplamda yaklaşık 827 bin binek otomobil ve kamyonet üretti.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 3 =