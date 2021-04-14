İran üniversitelerinde 133 ülkeden öğrenci eğitim görüyor

İRNA'ya konuşan Afşin Ahundzade, İran'da Ruhani Hükümeti döneminde uluslararası öğrenci kayıtlarının artan seyrini açıklayarak '2013 yılında 18 bin 684 uluslararası öğrenci Bilim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İslami Azad üniversitelerinde eğitim görürken, bu sayı 2020 yılında 57 bin 675'ye yükseldi'diye belirtti

Ahundzade,' Bunlardan yaklaşık 30 bin 600 öğrencinin Bilim Bakanlığı bünyesindeki üniversitelerde (yaklaşık 4 bin burslu, 16 bin 600 burssuz ve sınavla kabul edilen 10 bin öğrenci), 25 bin öğrenci İslami Azad Üniversitesi'nde ve yaklaşık 2 bin Öğrenci Sağlık Bakanlığı himayesindeki üniversitelerde okumaktadır' dedi.

Yabancı Öğrenciler İşeri Genel Dairesi Başkanı,'İran'da okuyan yabancı öğrencilerin yüzde 57'si yüksek lisans, yüzde 27'si lisans, yüzde 15'i doktora ve geri kalan yüzde 1 diğer eğitim dönemlerinde okumaktalar'diye ekledi.