38. Uluslararası Fecr Film Festivali'ne katılmak için 312 İran filmi başvurdu

Filmlerin festivale kayıt sürecinin başladığı günden bugüne kadar festival sekreterliğine İran yapımı toplam 312 uzun ve kısa metrajlı film ile belgeselin başvurduğu duyuruldu.

Festival sekretaryasına göre bunlardan 82'si uzun metrajlı film, 40'ı uzun metrajlı belgesel ve 190'ı uzun metrajlı ve belgesel ve kısa filmden oluşmaktadır.

27 Mart'a kadar ise festivale başvuran toplam İran film sayısı 251 olurken, son başvuru tarihinin 6 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından başvuran İran filmlerinin toplam sayısı 312'ye ulaştı.

10 Nisan, başvuran eserlerinin fiziksel kopyasının festival sekreterliğine sunulması için son tarihti.

38. Uluslararası Fecr Film Festivali, yazar, yönetmen ve sinema yapımcısı Muhammed Mehdi Asgerpur'un sekreterliğinde 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri ​​arasında Tahran'da düzenlenecek.

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