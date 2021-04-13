13 Nis 2021 19:23
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News Code: 84294658
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İran, santral trafoları üretebilecek teknolojiye sahip dünyanın 10 ülkesinden biridir

İran, santral trafoları üretebilecek teknolojiye sahip dünyanın 10 ülkesinden biridir

Semnan - IRNA - Enerji Bakanlığı'na bağlı Mapna Industrial Group'un Genel Müdürü Abbas Aliabadi, İran’ın elektrik sanayinde teknoloji sahibi bir ülke olduğunu ve büyük santral transformatörleri üreterek dünyanın 10 ülkesinden biri olduğunu söyledi.

Semnen kentinde Ariatransfo Şehmirzad tesisinin açılışında açıklamada bulunan Aliabadi, dünyada santrallerde kullanılan trafoları üretebilme teknolojisinin 7 veya 8 ülkede bulunduğunu ve İran’ın da Ariatransfo yapımı ile bu ülkeler arasına katıldığını söyledi.

İran’ın geçen yıllarda Santrallerde kullanılan trafoları diğer ülkelerden ithal ettiğini ifade eden Aliabadı, artık İran’ın bu konuda kendine yeter hale geldiğini söyledi.

Aliabadi, Şehmirzad tesisinin desteklenmesi durumunda bu tesisin ürünlerini İran’ın iç kullanımının yanında ihraç edebileceğini de ifade ederek, bu şekilde döviz girdisi sağlanabileceğini söyledi.

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