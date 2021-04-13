İran, santral trafoları üretebilecek teknolojiye sahip dünyanın 10 ülkesinden biridir

Semnen kentinde Ariatransfo Şehmirzad tesisinin açılışında açıklamada bulunan Aliabadi, dünyada santrallerde kullanılan trafoları üretebilme teknolojisinin 7 veya 8 ülkede bulunduğunu ve İran’ın da Ariatransfo yapımı ile bu ülkeler arasına katıldığını söyledi.

İran’ın geçen yıllarda Santrallerde kullanılan trafoları diğer ülkelerden ithal ettiğini ifade eden Aliabadı, artık İran’ın bu konuda kendine yeter hale geldiğini söyledi.

Aliabadi, Şehmirzad tesisinin desteklenmesi durumunda bu tesisin ürünlerini İran’ın iç kullanımının yanında ihraç edebileceğini de ifade ederek, bu şekilde döviz girdisi sağlanabileceğini söyledi.

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2012