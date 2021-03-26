26 Mar 2021 08:06
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News Code: 84274673
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İran, 1.6 Triyon dolar’lık komşularının ticaretindeki payı arttırmak istediğini bildirdi

İran, 1.6 Triyon dolar’lık komşularının ticaretindeki payı arttırmak istediğini bildirdi

Taran, IRNA- İran Sanay' Bakan Yarımcısı Hami Zadbum, İran’ın 15 komşusunun pazarının 1.6 Trilyon dolar pazara sahip olduğunu ve İran ihracatı için uygun bir pazar olduğunu söyledi.

Zadbum yaptığı açıklamada, İran’ın 40 milyar dolar ihracatının 25 milyar dolarının komşu ülkelere yapılığını belirterek, bu rakamın İran ihracatının yüzde 60’ını oluşturmasına rağmen  bu ülkelerin ithalatının sadece yüzde 1.5’ünu oluşturduğunu ve İran ihracat kapasitesinin sadece yüzde 20’sinni oluşturduğunu söyledi.

İhracat için üretim ve ihracata yönelik üretimi tüketim için üretimden ayrılmasının önemine değinen Zadbum, bu yönde planlamalar yapılmasının önemine değindi.

Üretimin ambargoların etkisizleştirmedeki rolüne değinen Zadbum, son yıllara üretimin artmasının ülkeye uygulana baskıların azaltılmasına önemli rolü olduğunu söyledi.

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2012

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