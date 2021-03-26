İran, 1.6 Triyon dolar’lık komşularının ticaretindeki payı arttırmak istediğini bildirdi

Zadbum yaptığı açıklamada, İran’ın 40 milyar dolar ihracatının 25 milyar dolarının komşu ülkelere yapılığını belirterek, bu rakamın İran ihracatının yüzde 60’ını oluşturmasına rağmen bu ülkelerin ithalatının sadece yüzde 1.5’ünu oluşturduğunu ve İran ihracat kapasitesinin sadece yüzde 20’sinni oluşturduğunu söyledi.

İhracat için üretim ve ihracata yönelik üretimi tüketim için üretimden ayrılmasının önemine değinen Zadbum, bu yönde planlamalar yapılmasının önemine değindi.

Üretimin ambargoların etkisizleştirmedeki rolüne değinen Zadbum, son yıllara üretimin artmasının ülkeye uygulana baskıların azaltılmasına önemli rolü olduğunu söyledi.

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2012