Ruhani: Hükümet tüm gücüyle sağlık personelinin yanındadır

Ülkenin bazı sağlık kurumları ile video konferans yöntemiyle görüşen Ruhani, hükümetin korona ile mücadelede tüm gücünü kullandığını belirtti.

600 bin kişilik sağık personelinin ihlas ve fedakarlıkla halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Ruhani, iki rakamlı olan korona’dan dolayı vefat sayılarının tek rakamlı olmasını temenni etti.

İran sağlık personelinin ağır yük üstlendiğini belirten Ruhani, İran’ın tıp alanında bölge ve dünyada rekabet edebilir konumda olduğunu söyledi.

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2012