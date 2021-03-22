22 Mar 2021 17:06
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News Code: 84272314
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Ruhani: Hükümet tüm gücüyle sağlık personelinin yanındadır

Ruhani: Hükümet tüm gücüyle sağlık personelinin yanındadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin tüm gücüyle sağlık personelinin yanında olduğunu söyledi.

Ülkenin bazı sağlık kurumları ile video konferans yöntemiyle görüşen Ruhani, hükümetin korona ile mücadelede tüm gücünü kullandığını belirtti.

600 bin kişilik sağık personelinin ihlas ve fedakarlıkla halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Ruhani, iki rakamlı olan korona’dan dolayı vefat sayılarının tek rakamlı olmasını temenni etti.

İran sağlık personelinin ağır yük üstlendiğini belirten Ruhani, İran’ın tıp alanında bölge ve dünyada rekabet edebilir konumda olduğunu söyledi.

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