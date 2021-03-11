5 ülkede halı evleri açılacak

İran’ın el dokuma halı piyasasında amacının sadece ihracat artışı olmadığını bu konuda uluslararası alandı yönetim olduğunu ifade eden Rafe, Çin, BAE, Rusya, İtalya ve Fransa’da Hali Evleri açılmasını istediklerini söyledi.

El dokuma halıların ihracatının arttırılması için bu evlere uzmanların yanına halı olimpiyatlarda dereceye girenlerin de halıların özellikleri ile ilgili anlatımlarda bulunmaları için bu merkezlere gönderileceklerini söyledi.

Bu sene ilk 9 ayda (21 Mart 2020-21 Aralık 2020) toplam iki milyon 766 bin 900 ton çeşitli el dokuma halı ihraç edilmiştir. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 artış göstermektedir.

Bu sene 10 aylık dönemde bir milyon 869 bin 403 metre kare el dokuma halı İran’da üretildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış göstermektedir.

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2012