3 Mar 2021 15:24
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News Code: 84250230
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Bu yılın ilk 9 ayında el dokuma halı ihracatında %16,4 artış

Bu yılın ilk 9 ayında el dokuma halı ihracatında %16,4 artış

Tahran,İRNA - Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferehnaz Rafi, bu yılın ilk dokuz ayında el dokuma halı ihracatının eçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında arttığını açıkladı.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre,Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferehnaz Rafi, bu yılın ilk dokuz ayında, 2 bin 764 tondan fazla İran el halısı  hedef ülkelere ihraç edildiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 2 bin 366 ton olduğunu belirtti.

El dokuma halısı alanında 2 milyondan fazla kişinin çalıştığını söyleyen Rafi, 'Bu çalışanların % 60'ı kesintisiz halı dokumacısı, % 31'i mevsimlik halı dokumacısı ve% 9'u el halısı yan işleri alanında çalışmaktadır'diye belirtti.

İran Halı Merkezi Başkanı, bu yıl 261 bin 064 halı dokumacısının sigortalandığını açıklayarak, 'Yaklaşık bin 500 milyar Tümen tahsis edilerek gelecek yılda sigortalı sayısının% 20 artarak 313 bin kişiye artması öngörülmüştür'diye ekledi.

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