Bu yılın ilk 9 ayında el dokuma halı ihracatında %16,4 artış

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre,Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferehnaz Rafi, bu yılın ilk dokuz ayında, 2 bin 764 tondan fazla İran el halısı hedef ülkelere ihraç edildiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 2 bin 366 ton olduğunu belirtti.

El dokuma halısı alanında 2 milyondan fazla kişinin çalıştığını söyleyen Rafi, 'Bu çalışanların % 60'ı kesintisiz halı dokumacısı, % 31'i mevsimlik halı dokumacısı ve% 9'u el halısı yan işleri alanında çalışmaktadır'diye belirtti.

İran Halı Merkezi Başkanı, bu yıl 261 bin 064 halı dokumacısının sigortalandığını açıklayarak, 'Yaklaşık bin 500 milyar Tümen tahsis edilerek gelecek yılda sigortalı sayısının% 20 artarak 313 bin kişiye artması öngörülmüştür'diye ekledi.