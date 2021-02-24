İran malı nano kaplamalarıyla türbinlerin ömründe 50 kat artış

Şirket Yönetim Kurumu Başkanı Hasan İlimhah konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu çalışma yerli uzmanlar tarafından tamamlandı ve kaplama bölümünde bu şirket, türbin kanatlarında sert kaplamalar oluşturmak sorumluluğunu üstlendi. Siemens'in ilk tasarımında yaygın olarak kullanılan sert kaplamalar kullanılmasına rağmen, biz nano yapılı malzemeler içeren mikrometre kaplamalar kullandık ve istenen Siemens standardının iki katına ulaştık. Ayrıca Siemens'in 400 saatlik korozyon direncini 900 saate çıkardık' dedi.

Nano kaplamaların kullanılmasının ürünlerin ömrünü ve dayanıklılığını artırdığını belirten İlimhah, 'Geniş bir müşteri kitlesi, nano kaplamalarını kullanabilir. Şu anda parça, kalıp ve alet yapımı gibi çeşitli endüstriler bu hizmetleri kullanmaktadır' diye belirtti.