Torbeti: Gaz ticaretinde Türkiye uygun yollardan biridir

Torbeti yaptığı açıklamada, hem İran Milli Gaz firması hem de özel sektörün Türkiye ile gaz anlaşması imzalayabileceklerini belirterek, Türkiye ile gaz ihracat anlaşmasının bir anlaşma çerçevesinnde olmayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin gaz temini için farklı kaynaklara sahip olmak istediğini ifade eden Torbeti bundan dolayı ihtiyaçlarının bir bölümünü İran’dan temin ettiğini ve bunun her iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

İki ülke arasında Ekim sonunda video konferans yöntemiyle bir oturum düzenlenmişti ve bu toplantıda İran’ın gaz anlaşmasını uzatmaya hazır olduğunu belirtmişti ve bu yönde Türkiye’nin yanıtı beklenmektedir.

Torbeti, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğalgaz kaynaklarının iki ülke arasındaki gaz anlaşmasının uzatılması için etkisi olmadığını belirterek, bulunduğu ifade eden rakamların ihtiyaçlara nazaran büyük rakamlar olmadığını söyledi.

İran-Türkiye Doğalgaz Anlaşması 2001 yılında başlamıştır ve 2025 yılına kadar devam etmektedir. Anlaşmaya göre İran yılda 10 milyar metre küp Türkiye’ye gaz ihraç etmektedir. Anlaşmaya göre Türkiye bundan az miktar alması durumunda bu rakamın parasını ödemek zorundadır.

Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye, Temmuz 2020'de toplam gaz ithalatını% 4,5 oranında düşürmesine rağmen, İran'dan ithalatını% 9,5 artırdı.

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