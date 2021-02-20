İran'da Kutsal Savunma Uluslararası-Hukuki Talepler Konferansı düzenlenecek

General Safevi yaptığı açıklamada, 'Bu konferans, İran İslam Cumhuriyeti'nin Saddam dönemindeki Baas rejimi tarafından işgal edilmesine bölgesel ve uluslararası destekçilerinin eylemlerine, ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Saddam'a verdiği desteğe ve ABD devlet terörünün General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühandis'e düzenlenen suikastleri mercek altına alacak' dedi.

Irak tarafından dayatılan savaşın insani maliyetlerine atıfta bulunan General Safevi, 'Bu savaşta sınır illerindeki yaklaşık dört milyon insan yerlerinden edildi. Direniş şehri Dizful dahil İran'ın savunmaz 30 şehrine yapılan düze saldırıları ve Serdeşt şehrine düzenlenen kimyasal bombardıman ve bu saldırganlık sonucu 520 bin gazi, şehit ve esir, 2 milyon İranlı aileyi birçok sorunla karşı karşıya getirdi ve bunların etkisi halen devam etmektedir.

Saddam'ın İran halkına karşı yürüttğü savaşa Almanya, Fransa ve İngiltere hükümetlerinin verdiği desteklerine değinen General Safevi, 'Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa devletleri, Saddam rejimine kimyasal silahların ve hatta siyanürün bile üretimi için ekipman ve hammadde sağladı ve BM Kimyasal Silahlara Karşı Sözleşme'nin (CWC) tüm hükümlerini açıkça ihlal ettiler' diye belirtti.

General Süleymani'ye yapılan ABD devlet terörizminin kovuşturulmasının gerekliliğine vurgu yapan General Safevi, 'Bu konu, İran milleti ve hükümeti ile bölge milletleri ve Direniş Cephesi'nin talebi olarak bu konferansın ana ekseni olarak ele alınacaktır' diye ekledi.

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