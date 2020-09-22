İranlı kadınların direniş sembolü, Firengis

Doğup büyüdüğü köyde yaşayan Girengis, İran’da direnişin sembollerinden ve kutsal savaşın şahitleri ve anlatanlardandır.

Firengis 56 yaşında olduğunu fakat gerektiği takdirde ülkesini savunmak için yeni tereddüt etmeyeceğini bildiriyor.

40 sene önce bugünlerde iki ordu ile bölgelerine saldıran Irak ordusunun zulüm ve vahşetten kaçarak köyün sakinleri ile dağlara kaçtıklarını belirten Firengis, köylerine erzak almak için babasıyla birlikte köylerine döndüklerinde iki Iraklı tam teçhizatlı askerle karşılaştıklarını belirtti.

Firengis o dönem bir çok yakınının Iraklı askerler tarafından katledildiklerini belirtti ve bu karşılaşmada elinde sadece baltası bulunduğunu söylüyor.

Firengis, Saddam askerlerinin birini elindeki balta ile öldürüp diğer askeri de esir alarak teçhizatları ile birlikte devrim muhafızlarını veriyor.

Firengis 25 sene önce eşini kaybettiğini ve 4 çocuğu için hem analık hem de babalık yaptığını belirtti ve çocuklarının biri hariç diğerlerini evlendirdiğini ifade etti.

Firengis Iraklı düşmanla karşılaştığı zaman korkmadığını, düşmanla karşılaşması gerektiğini öğrendiğini, bunu başardığını ve o baltanın da Kutsal Savunma Müzesinde saklandığını söyledi.

Firengis’in Kermanşah kentinde ve Gilan Ğerb kentinin direniş meydanında bulunan heykelleri ziyaretçilere, İranlı kadınların nedenli cesaretli ve ülkesine bağlı olduklarını gösteriyor.

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2012