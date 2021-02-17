8. Uluslararası Nano kongresi Meşhed kentinde düzenlendi

Meşhed Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Mohammad Hüseyin Bahreyni yaptığı açıklamada İran’ın Nano alanında dünyanın en önde gelen 4 ülkesi arasında yer aldığını belirterek, bu bilim dalının birkaç yıl içinde çok ciddi şekilde insanların hayatına gireceğini belirtti.

Nano teknolojiye dayanarak ülke ekonomisinin gelişmesine şahit olunmasını temenni eden Bahreyni, fakültelerinin nano ilaçlar alanında başarılı çalışmalara imza attıklarını ve bu bilime dayanarak bazı ilaçlar geliştirdiklerini söyledi.

Bahreyni, konferansın korona’dan dolayı sanal olarak düzenlendiğini ifade ederek, iki günlük kongrede 430 makalenin sunulacağını söyledi.

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2012