UAEK Başkanı Cumartesi Tahran’a gelecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Grossi’nin Cumartesi akşam Tahran’a geleceğini ve Pazar günü de temaslarda bulunacağını söyledi.

Kemavendi, Grossi ziyaretinin eksenini İran’ın isteğe bağlı uygulamalarını durdurması ve bundan sonra tarafların işbirliği olduğunu söyledi.

Kemalvendi, İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan kanun çerçevesinde karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda İran’ın 23 Şubat tarihinden itibaren isteğe bağlı uygulamalarını durduracağını söyledi.

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2012