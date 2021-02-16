9. Uluslararası İran Biyolojisi Kongresi Simnan'da başladı

21. Ulusal ve 9. Uluslararası İran Biyoloji Kongresi İcra Sekreteri Şemsü'l-Züha Ebülmeali, bu kongreye İran ve yabancı ülkelerden gönderilen 800 makaleden 700'ünün kabul edildiğini söyledi.

Ebülmeali, 'İngiltere, Kanada, Ermenistan, Hindistan, Pakistan, Bolivya ve İspanya gibi ülkelerden uzmanlar bu kongreye katıldı' dedi.

Bu konferansın odak noktası bitki biyolojisi, hayvan biyolojisi, hücresel ve moleküler biyoloji ve ekolojik biyoloji ve doğanın korunması gibi konulardır.

Simnan Üniversitesi'nde yurt içi ve yurt dışından biyoloji araştırmacılarının katılımıyla başlayan 21. Ulusal ve 9. Uluslararası İran Biyoloji Kongresi 19 Şubat'a kadar devam edecek.